Polledri a San Patrignano: “Nessuno è la sua dipendenza, nessuno è il suo errore”

“Nessuno è la sua dipendenza. Nessuno è il suo errore. Da questa consapevolezza deve partire ogni politica di prevenzione e recupero: ogni persona merita una possibilità concreta di ritrovare la propria libertà e ricostruire la propria vita”.

Lo dichiara Massimo Polledri, che ha partecipato in qualità di esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, svoltosi il 23 ottobre nella Comunità di San Patrignano.

Coalizione Europea contro le Droghe, 38 delegazioni internazionali all’incontro

Promosso dai governi italiano e francese nell’ambito della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD), alla quale aderiscono 35 Paesi europei, l’appuntamento ha riunito 38 delegazioni internazionali.

Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marie-Pierre Vedrenne, ministra delegata alla Cittadinanza presso il Ministero dell’Interno francese.

Le conclusioni sono state affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Polledri: “Rafforzare la cooperazione e investire nella prevenzione”

“È stata ribadita la necessità di un intervento comune — sottolinea Polledri — perché il narcotraffico supera le frontiere e nessun Paese può affrontare da solo questa sfida. Occorre rafforzare la cooperazione, investire nella prevenzione e garantire percorsi di cura e reinserimento sociale e lavorativo”.

Recupero dalle dipendenze e reinserimento sociale, la posizione di Polledri

“Condivido il richiamo italiano a porre al centro il recupero della persona, senza fermarsi alla sola riduzione del danno. Il danno da evitare è anzitutto la droga stessa, sempre e comunque. Il nostro obiettivo deve essere aiutare le persone a liberarsi dalla dipendenza, senza rinunciare a nessuno e senza considerare nessuno irrecuperabile”.

La visita alla Comunità di San Patrignano e il valore dei percorsi di recupero

La giornata è stata anche l’occasione per visitare la Comunità di San Patrignano e conoscere da vicino il suo impegno nel recupero.

“In questo luogo migliaia di ragazzi e ragazze hanno ritrovato la propria vita, attraverso la cura, le relazioni, la formazione e il lavoro. San Patrignano testimonia che ricominciare è possibile. Dietro ogni dipendenza c’è una persona, una storia, una famiglia: a ciascuno dobbiamo offrire una strada per tornare a essere protagonista del proprio futuro”.