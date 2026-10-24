Pronto soccorso pediatrico, cinque nuove poltrone grazie alla donazione di Musetti

Cinque nuove poltrone chaise longue per migliorare il comfort dei genitori che assistono i propri figli durante la permanenza in Pronto soccorso pediatrico. È la donazione dell’azienda Musetti, che ha scelto di sostenere concretamente un servizio dell’Ausl di Piacenza, rispondendo a un’esigenza segnalata dagli operatori.

A rappresentare l’azienda sono stati Antonio Bardugoni e Alice Merli, accolti da Andrea Cella ed Eliana Tripolini, rispettivamente responsabile e coordinatrice del Pronto soccorso pediatrico.

“La presenza del genitore accanto al bambino, anche durante la notte, è parte integrante dell’assistenza – sottolinea Eliana Tripolini – poter contare su una seduta adeguata contribuisce quindi a rendere più accogliente un ambiente in cui le famiglie si trovano spesso ad affrontare momenti delicati. La cura riguarda il bambino e la sua famiglia, a 360 gradi, grazie a questa donazione possiamo rinnovare gli arredi e migliorare l’accoglienza, garantendo maggiore comfort ai genitori che restano accanto ai figli”.

Dello stesso avviso Andrea Cella, che evidenzia come il comfort sia un elemento importante della qualità percepita del servizio sanitario, soprattutto durante le osservazioni brevi e nei momenti di urgenza. “Questa donazione arriva quando ne avevamo davvero bisogno. Ringraziamo per aver risposto a un’esigenza concreta del nostro servizio”.

Una collaborazione nata dalla solidarietà

L’iniziativa si inserisce in un percorso di solidarietà territoriale che vede protagonista l’azienda Musetti nell’ambito del Bèll e Bon Festival. Dopo una prima raccolta fondi a favore della Casa di Iris, la scelta è ricaduta sul Pronto soccorso pediatrico. La raccolta iniziale è stata integrata grazie al sostegno dell’azienda permettendo di acquistare tutte e cinque le poltrone necessarie.

“Siamo un’azienda piacentina e volevamo fare qualcosa di concreto per il nostro territorio – spiega Antonio Bardugnoni- Abbiamo ascoltato le esigenze del personale e cercato una soluzione. Quando ci siamo accorti che le risorse raccolte non bastavano, l’azienda ci ha supportato ulteriormente per raggiungere l’obiettivo».

La donazione conferma il valore della collaborazione tra imprese, volontariato e sanità, trasformando la solidarietà in un aiuto concreto per i bambini e le loro famiglie.