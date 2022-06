Europeo di Motonautica in Polonia, Alex Cremona medaglia d’argento nella F250: “Soddisfazione per la prova, il titolo è mancato per problemi tecnici”

Si colora di piacentino il podio di Znin in Polonia nella prova unica del Campionato Europeo di Motonautica F250. Alex Cremona del C&B Racing Team ASD, autore di tre buone manche, si aggiudica la medaglia d’argento, mentre l’ex detentore del titolo Massimiliano dopo due prove sfortunate non entra nel podio, ma conclude la due giorni con una bella vittoria nella terza sessione. Il primo posto della classifica finale va all’ungherese Peter Bodor, e il terzo all’inglese Wayne Turner.

Dovendo fare un bilancio di questi due giorni in Polonia, possiamo dire che avremmo potuto bissare il titolo portato a casa l’anno scorso da mio fratello – spiega Alex Cremona – ma siamo stati fermati da alcuni problemi tecnici. Resta comunque la soddisfazione per la medaglia d’argento giunta dopo due secondi posti, mentre nella terza manche io e Bodor siamo dovuti partire penalizzati di un giro per il taglio di una boa in partenza. Visti i progressi, io e Massimiliano guardiamo comunque con fiducia alla prossima prova del Mondiale che si terrà a fine luglio in Svezia.