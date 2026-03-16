Ponte sul Nure, prorogate le limitazioni su alcune strade provinciali fino al 19 marzo 

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che in data 12.03.2026 presso la Prefettura di Piacenza si è riunito il COV in ordine alla previsione della conclusione del cantiere che ha determinato l’interruzione della circolazione lungo la S.S. n° 9 “Via Emilia” in corrispondenza del Ponte sul torrente Nure e che con l’ordinanza n° 260/2026/BO del Responsabile della Struttura Territoriale dell’Emilia-Romagna di ANAS S.p.A. è stata prorogata l’interruzione della circolazione lungo la S.S. n° 9 “Via Emilia” in corrispondenza del Ponte sul torrente Nure fino al giorno 19.03.2026.

Pertanto, il Servizio Viabilità dispone:

la proroga della Determinazione Dirigenziale n° 1320 del 26.09.2025 a tutto il 19.03.2026 (divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, nei territori dei Comuni di Pontenure e San Giorgio Piacentino, lungo la Strada Provinciale n° 32 di Sant’Agata);

della Determinazione Dirigenziale n° 1320 del 26.09.2025 a tutto il 19.03.2026 (divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, nei territori dei Comuni di Pontenure e San Giorgio Piacentino, lungo la Strada Provinciale n° 32 di Sant’Agata); la proroga della Determinazione Dirigenziale n° 1322 del 29.09.2025 a tutto il 19.03.2026 (divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 17+000, nei territori dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, lungo la Strada Provinciale n° 462R di Val d’Arda);

della Determinazione Dirigenziale n° 1322 del 29.09.2025 a tutto il 19.03.2026 (divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 17+000, nei territori dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, lungo la Strada Provinciale n° 462R di Val d’Arda); la proroga della Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 26.09.2025 a tutto il 19.03.2026 (divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, nei territori dei Comuni di Piacenza, Pontenure, Cadeo, Caorso e Cortemaggiore, lungo la Strada Provinciale n° 587R di Cortemaggiore).

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