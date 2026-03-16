Trebbia, Tagliaferri (FdI): “Chiesti gli atti sul Piano, serve chiarezza su tempi e responsabilità”

“Accesso agli atti per fare piena luce sull’iter amministrativo e sulle ricadute per il territorio”

Fare chiarezza sullo stato reale del Piano del Parco del Trebbia, sui tempi e sulle responsabilità amministrative.

È questo l’obiettivo della richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che segue l’interrogazione già depositata sul tema.

«È necessario avere un quadro completo e documentato – spiega Tagliaferri – per comprendere a che punto sia realmente l’iter e quali siano le tempistiche previste».

La richiesta riguarda, in particolare, gli atti amministrativi adottati, il cronoprogramma delle attività, eventuali ritardi e gli effetti concreti sul territorio della Val Trebbia.

«Parliamo di un tema che incide direttamente su cittadini e attività economiche – prosegue –. Per questo è fondamentale avere dati chiari e verificabili».

L’obiettivo è quello di acquisire elementi utili per una valutazione puntuale dell’azione amministrativa.

«Solo partendo dai dati – conclude Tagliaferri – si possono costruire risposte efficaci per il territorio».

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