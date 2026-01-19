Porta Borghetto, ripartono i lavori con la riassegnazione dell’appalto a Edilstrade. Bongiorni: “Progetto strategico”

È stata firmata la determina dirigenziale con cui l’Amministrazione comunale riaffida, tramite scorrimento della graduatoria di gara, i lavori di riqualificazione di Porta Borghetto, assegnandoli a Edilstrade Building Spa.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La riaggiudicazione dell’intervento, finanziato nell’ambito della Missione 5, componente 2.2, investimento 2.1 del Pnrr, si è resa necessaria dopo la risoluzione del contratto, il 3 ottobre 2025, con Housingest Network Srl, a causa di grave inadempimento, sospensione e mancata esecuzione dei lavori da parte dell’azienda cui era originariamente stato assegnato l’appalto.

Il Comune ha interpellato, per la prosecuzione e il completamento di tutte le opere previste, le altre tre ditte utilmente collocate in graduatoria, ricevendo risposta dall’impresa classificatasi al terzo posto – Edilstrade – che porterà avanti il progetto alle stesse condizioni sancite dalla gara, con un aggiornamento del quadro tecnico economico quantificabile in un importo aggiuntivo di 250 mila euro, passando dai precedenti 3.040.000 euro agli attuali 3.290.000.

Coprire i maggiori costi

Un adeguamento finalizzato in parte a coprire i maggiori costi legati alla ripresa e conclusione dei lavori, per un costo di 83.118,45 euro (Iva inclusa) e dovuto, per la parte restante, ai costi di liquidazione della ditta uscente a titolo di anticipazione contrattuale – che saranno interamente rimborsati all’Ente mediante escussione della polizza assicurativa – e alla copertura di eventuali imprevisti in corso d’opera, per un totale di 179.870,64 euro (Iva inclusa).

“Per l’Amministrazione è fondamentale tutelare un investimento così importante – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – e dare nuova vita a questo spazio storico-monumentale, che potrà diventare un ulteriore punto di riferimento in ambito formativo e socioculturale per la nostra città. Un cantiere che, nonostante il percorso travagliato, riprende soprattutto grazie al lavoro degli Uffici che hanno saputo affrontare gli imprevisti e tutelare l’Ente”.

“Lo stanziamento dei 250 mila euro, finanziati tramite gli oneri di urbanizzazione per il 2026 e che saranno recuperati tramite escussione della polizza assicurativa, si lega all’esigenza strategica e prioritaria di garantire copertura economica immediata al riappalto dell’intervento di rigenerazione urbana e nuova destinazione d’uso di Porta Borghetto. Questo per accelerare i tempi e non incorrere nel rischio di perdere il finanziamento Pnrr in caso di mancato rispetto degli obiettivi previsti”.

