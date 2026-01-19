Rugby – Giornata storta in casa Piacenza: sconfitta 37-26 sul campo del CUS Milano

Il Piacenza Rugby, capolista del girone di Serie A, perde 37-26 in trasferta contro il CUS Milano nella sua peggior prestazione stagionale. Dopo un avvio disastroso, con meta subita al 4’ (prima volta in svantaggio dall’inizio del campionato), i biancorossi provano a reagire ma sono penalizzati da errori continui, scelte di gioco sbagliate, touche inefficaci e troppi falli.
Milano sfrutta al massimo le incertezze avversarie, mostrando una difesa solida e grande concretezza offensiva, arrivando fino al 37-19. Piacenza, pur fisicamente superiore negli avanti e capace di segnare quattro mete complessive, non riesce mai a trovare continuità né ordine. Una meta regolare viene anche annullata nel finale, aumentando il rammarico.
La sconfitta costa la vetta della classifica, ora occupata da Parma. Coach Forte avrà molto da lavorare su disciplina, atteggiamento e applicazione del piano di gioco. Nulla è compromesso: sabato 24 contro Modena servirà una reazione immediata per ritrovare identità e qualità.
CUS MILANO-PIACENZA RUGBY 37-26
CUS MILANO: Bolzoni (29’st Mantovani), Oleari (17’st Mazzucchi), Cederna, Borzone, Anzaghi, Colli, Longo (11’st Morandino), Galazzi, Alagna (20’st Borgonovo), Festa, Balocco, Granieri (25’st Carli), Nucci, Perini (20’st Mozzi), Cusimano (39’ Parisi). All: Boggioni
PIACENZA: Manciulli (17’st Bacciocchi), Sotelo, Misseroni, Guerra B. (1’st Beghi), Bertorello (39’ Ravilli F.), Biffi, Saunders, Cornelli, Marazzi, Roda L (39’ Chiappini), Melegari (1’st Savi), Lekic (29’st Bonatti), Greco (1’st Codazzi), Guerra J., Lovotti (1’st Dapaah). All: Forte C.
Marcatori: 3’ mt tr Borzone (7-0); 11’ mt Bertorello (7-5); 16’ mt Festa tr Borzone (14-5); 30’ cp Borzone (17-5); 32’ cp Borzone (20-5); 40’ mt Guerra J. tr Saunders (20-12); secondo tempo: 12’ mt Anzaghi tr Borzone (27-12); 20’ mt Guerra J. tr Saunders (27-19); 23’ cp Borzone (30-19); 28’ mt Galazzi tr Borzone )37-19); 38’ mt Bacciocchi tr Saunders (37-26)–