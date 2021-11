I postali della Cisl rinnovano le cariche in vista del congresso provinciale di tutto il sindacato

Si è tenuta oggi, presso la sala degli incontri della sede provinciale di via Pietro Cella, l’assemblea congressuale della SLP Cisl a Piacenza, svoltasi in funzione della preparazione del prossimo congresso dell’intera confederazione Cisl Parma Piacenza, programmato il 20 e 21 febbraio 2022. Presenti il segretario regionale SLP Cisl, Mario Castellani e Michele Vaghini, Segretario generale Cisl Parma Piacenza.

La categoria SLP rappresenta le lavoratrici e lavoratori del Gruppo Poste Italiane e di quelli della comunicazione e della logistica postale, degli appalti e dei recapiti, quindi annovera al proprio interno una notevole varietà di professionalità e di competenze. E di problemi, che devono essere affrontati con attenzione costante. Nella sua relazione congressuale, Vito Altobello ha delineato le principali tematiche sindacali focalizzando l’attenzione di tutti i presenti sulla forte esigenza di affermare i principi fondamentali della sicurezza, della legalità nei luoghi di lavoro, attraverso l’impegno di tutto il gruppo dirigente, a tutela dei dipendenti rappresentati.

E’ stato espressa la necessità che finalmente nel settore delle poste si faccia strada una cultura adeguata, all’altezza dei tempi e delle esigenza dei cittadini: i tagli indiscriminati agli organici producono effetti negativi sulla qualità del lavoro reso e quindi dell’assistenza offerta.

“In questi anni, ha sottolineato Vito Altobello, non solo non si è provveduto a riformare e riammodernare i servizi postali, nonostante altisonanti proclami, ma si sono talvolta trattati in modo poco dignitoso i dipendenti, con difficoltà per la tenuta dei livelli occupazionali e salariali”.

Alla fine della giornata, è stato eletto un nuovo coordinamento di Piacenza, costituito da Vito Altobello, come Segretario. La Segreteria e’ composta anche da Raffaella Viano e da Stefano Repetti, mentre Chiara Vivona è responsabile quadri.