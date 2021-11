Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile biancorosso

Torna da Renate con un punto il Piacenza calcio Under 17. I ragazzi di Giacobone sono andati in vantaggio per 3-1 grazie alle reti di Dalcerri, Salsa e Ghilardotti, ma hanno subito la rimonta dei padroni di casa in pieno recupero.

Rinviata la sfida dell’Under 15 a causa dell’impraticabilità del campo. Vittoria in trasferta per l’Under 17 femminile che si impone 2-3 sul campo della Spal, in goal per la formazione biancorossa Tanzi, Chiesa ed Elena Garbazza.

L’Under 15 femminile si è dovuta arrendere contro le pari età del Bologna, nonostante la tripletta di Alessia Ferrari. La sfida tra le giovanili biancorosse e quelle rossoblu è andata in scena anche nel campionato Under 14 e si è conclusa con la vittoria per 1-3 del Bologna. Infine vittoria esterna per l’Under 13 di Montagna, mentre la squadra Under 12 femminile esce sconfitta dalla gara con il Parma.

UNDER 17

RENATE – PIACENZA CALCIO 3-3

RENATE: Del Forno, Mariani, D’Addesio (70’ Saino), Zaccaria, D’Amato, Bovi L. (60’ Ferraroli), Giugno, Bovi C. (60’ Trecozzi), Adamo (60’ Pini), Lisco, Ghibellini (76 Gasparin).

PIACENZA: Fossati, Gandolfi, Piacentini (46’ Napoletano), Travini, Mantegazza (46’ Cabella), Odierno, Ghilardotti (84’ Monaco), Carollo, Salsa (86’ Bassanini), Dalcerri, Sollini. All. Giacobone

MARCATORI: 18’ Dalcerri, 32’ Ghibellini, 53’ Salsa, 63’ Ghilardotti, 90’ D’Amato, 95’ autogol.

UNDER 17 FEMMINILE

SPAL – PIACENZA CALCIO 2-3

PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Chiesa, Zaini, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Napolitano. All. Imprezzabile

UNDER 15 FEMMINILE

BOLOGNA – PIACENZA CALCIO 1-3

PIACENZA: Cornelli, Sejda, Lomi, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, Ferrari, Gandelli, Inzani, Fioretti, Atria. All. Luzi

UNDER 14

PIACENZA CALCIO – BOLOGNA 1-3

PIACENZA: Ticchi, Spelta (Papamarenghi), Muzio (Simeone), Vitale (Guglielmo), Cavalli, Terzi, Pizzi, Demartini (Prati), Di Tanto, Martorelli (Pugliese), Herzuah (Hohota). All. Chierici

UNDER 13

IMOLESE – PIACENZACALCIO 1-3 (risultato FIGC)

PIACENZA: Carrisi, Polenghi, Dellagiovanna, Freschi, Guzzaloni, Ghisoni, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Rusca, Caramatti, Quattrini. All. Montagna

UNDER 12 FEMMINILE

PARMA – PIACENZA CALCIO 3-0 (risultato FIGC)

PIACENZA: Antonelli, Laurenzano, Massarenti S., Lodigiani, Massarenti B., Gazzola, Lombardelli, Pradelli, Sgariboldi, Vallara, Merluzzo. All. Bocchi