Precipitano in un fossato accanto al locale, volo di cinque metri: due giovani feriti

Precipitano in fossato, soccorsi dai vigili del fuoco. I fatti sono accaduti questa notte in via XXI Aprile. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, si trovavano all’esterno di un locale, precisamente all’interno di un giardino rialzato rispetto al ciglio della strada.

Per motivi da chiarire, i due sono precipitati terminando il volo tra la vegetazione fitta e incolta e tra i rovi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la coppia.

Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi: nonostante il volo da circa cinque metri di altezza, infatti, i cespugli pare abbiano attutito la caduta.