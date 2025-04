Auto esce di strada in curva a Podenzano, coinvolte tre giovani

Perdono il controllo in curva ed escono di strada, ferite tre ragazze. I fatti sono accaduti a Podenzano, questa notte. Le tre giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo via Campo Sportivo quando, per motivi da chiarire, la conducente ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva. La vettura è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato le tre donne a lasciare l’abitacolo. Nessuna di loro ha riportato ferite e non si è reso necessario nemmeno l’intervento del 118.

