Università Cattolica, un premio di laurea in memoria della professoressa Aurelia Gasparini dedicato

Un premio di laurea in memoria della professoressa Aurelia Gasparini, per ricordare la sua figura di benefattrice dell’ateneo, grazie al suo importante lascito alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Il premio è pari alla retta di frequenza del biennio antecedente alla laurea, fino a un limite di 10mila euro.

A chi è rivolta

L’iniziativa è riservata agli studenti del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbiano conseguito la laurea magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione o in Scienze e tecnologie agrarie, e che abbiano discusso una tesi sperimentale nel periodo compreso tra luglio 2024 e aprile 2025.

Coloro che intendono concorrere all’assegnazione del premio devono essere stati iscritti al secondo anno di corso nell’anno accademico 2023/24 e aver riportato una votazione nella laurea triennale almeno pari a 105/110 senza aver beneficiato, nel biennio antecedente alla laurea, di una borsa di studio erogata da EDUCatt.

Come partecipare

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi sull’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Università Cattolica, dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail, in formato pdf, all’indirizzo borsedistudio-pc@unicatt.it. La scadenza è fissata per il 20 giugno 2025 e la domanda dovrà essere corredata da una copia della tesi di laurea, da una autocertificazione del conseguimento della laurea riportante la data e la votazione conseguita, e da una autocertificazione della votazione degli esami sostenuti.

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente costituita e composta da tre docenti di ruolo designati dal preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Pier Sandro Cocconcelli. Il conferimento del premio sarà effettuato in occasione di un apposito evento entro il mese di ottobre 2025.