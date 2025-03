Progetto Itinerari di Arte e Spiritualità, alla Cattolica inaugura la mostra d’arte contemporanea

Domani, martedì 18 marzo alle ore 16.00, presso l’aula San Francesco, sarà inaugurata presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la mostra che il Centro Pastorale e il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte, organizzano presso le varie sedi del nostro Ateneo, nell’ambito del progetto espositivo Itinerari Arte e Spiritualità.

L’edizione di quest’anno, che si intitola Esse Potest – Compresenze (Im)possibili, è un invito a riflettere sulla tematica delle “compresenze impossibili”, abbracciando le zone grigie, di incontro tra opposti. “Esse potest” (“può essere”) è l’espressione latina scelta con lo scopo di suggerire la possibilità di trovare un’armonia tra forze antitetiche e una coesistenza tra contrari. Per esplorare la complessità del tema, in Esse Potest – Compresenze (Im)possibili sono state individuate quattro macrocategorie di compresenze che, pur sembrando impossibili, trovano espressione attraverso l’arte: Fragilità-Forza, Sviluppo-Sostenibilità, Qui-Altrove, Umano-Divino.

Questi ambiti di ricerca sono da intendersi come spazi aperti e dinamici, in cui gli artisti hanno piena libertà di movimento. Allo stesso modo, gli spettatori sono invitati a lasciarsi guidare dalle proprie intuizioni e percezioni, scoprendo significati in continua trasformazione.

Le artiste che espongono sono Enrica Borghi e Nicole Colombo.

L’inaugurazione verrà aperta da Sua Ecc. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica.

Seguirà la visione delle opere esposte presso la piazzetta di Economia e Giurisprudenza.