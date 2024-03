Prenatal e Geodis, prosegue l’impegno al polo logistico di Castel San Giovanni: “Soddisfatti”

Nella mattinata odierna si è tenuto in Prefettura, presieduto dal Prefetto Paolo Ponta, un incontro finalizzato a ratificare l’accordo raggiunto fra le parti in sede aziendale lo scorso 12 febbraio in merito alla prosecuzione dell’appalto Prenatal presso il magazzino Geodis del polo logistico di Castel San Giovanni (PC)

Al tavolo oltre a Prenatal Retail Group S.p.A. e a GEODIS CL Italia SPA hanno partecipato la Cooperativa Leo, il Consorzio CAL e i delegati sindacali locali di FILT – CGIL, FIT – CISL e SI COBAS nonché, in collegamento da remoto i rappresentanti dell’Assessorato Regionale Emilia Romagna allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali.

Il Prefetto ha espresso il proprio compiacimento per l’intesa raggiunta tra le parti che conferma l’importanza del polo logistico piacentino a livello nazionale e la qualità degli strumenti a tutela della legalità frutto della sinergia tra tutte le componenti territoriali: Istituzioni, Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali.

Le parti hanno poi illustrato al Prefetto i contenuti dell’accordo raggiunto in sede aziendale lo scorso 12 febbraio, con il quale la società PRG Spa, a seguito di interlocuzioni con Geodis e dell’impegno di tutte le parti coinvolte a riprendere la piena operatività delle attività nel più breve tempo possibile, in un rinnovato senso di responsabilità anche nei confronti dei territorio e dei lavoratori, ha assicurato la volontà di proseguire l’attività di movimentazione delle merci presso il polo logistico sito in Castel San Giovanni (PC).

Il Consorzio CAL e la Cooperativa Leo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, hanno a loro volta garantito di aver già messo in campo tutte le possibili azioni per l’immediato ripristino dei livelli di servizio attesi dal cliente, al fine di conseguire, nel pieno di rispetto della legalità, l’obiettivo della massima efficienza del servizio anche per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Si è quindi proceduto alla ratifica dell’accordo in parola.