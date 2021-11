Novembre, mese dedicato alla prevenzione maschile del tumore: al via la campagna della Lilt

Si è tenuta in Municipio, la conferenza stampa di presentazione della campagna Lilt “Percorso azzurro”, dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili. A illustrare i dettagli dell’iniziativa, sono intervenuti l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, il presidente provinciale Lilt Franco Pugliese accompagnato dalla segretaria “storica” dell’associazione, Lalla Brusamonti, la dirigente dell’Ufficio Sanitario provinciale della Polizia di Stato, Deja Berritta, il vice direttore di Confindustria Giuseppe Cella e Stella Piazza, che ha curato i dettagli organizzativi dell’iniziativa.

“Sostenere e diffondere la cultura della prevenzione – ha sottolineato l’assessore Federica Sgorbati – è fondamentale. In Italia, infatti, 14 milioni di uomini corrono il rischio di sviluppare – per età, familiarità e altri fattori – il tumore alla prostata, ne consegue che, fatte le debite proporzioni, anche una parte importante della popolazione maschile nella nostra provincia è a rischio. La Lilt piacentina, che ringrazio per l’impegno e la costante dedizione con cui svolge l’attività di prevenzione sanitaria a beneficio della nostra comunità, aderisce alla proposta della sede nazionale e (dopo l’ottobre rosa) dedica il mese di novembre agli uomini, che, a differenza delle donne, sono più restii a sottoporsi alle visite mediche per monitorare lo stato della loro salute. Che è invece un esercizio vitale e importantissimo, se pensiamo che la diagnosi precoce può scoprire le principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile nel 95% dei pazienti asintomatici con 10 anni di anticipo, rendendole curabili”.

“Purtroppo siamo inclini a pensare al nostro corpo – ha affermato il presidente provinciale Lilt, Franco Pugliese – solo quando inizia a dare segnali di cattivo funzionamento e questo succede in particolare alla popolazione maschile, meno propensa a sottoporsi a visite di controllo con regolarità. Per questo la Lilt mette in atto da vari anni “Percorso azzurro”, campagna di sensibilizzazione e prevenzione dedicata agli uomini, su tutto il territorio nazionale, alla quale la Lilt di Piacenza aderisce. Per dare maggiore risonanza alla campagna di prevenzione, Lilt Piacenza ha coinvolto Federfarma, la Polizia di Stato, la Scuola di Polizia, il II Reggimento Genio Pontieri, i Vigili del Fuoco e Confindustria”.

Le visite urologiche che la Lilt di Piacenza propone sono gratuite per i soci e vengono effettuate dagli specialisti dott. Stefano Fiordelise e dott. Ivan Tavolini. Ci si può prenotare chiamando lo 0523 384706 nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 13. I non soci Lilt possono aderire in ogni momento (il costo della tessera è di 20 euro), sostenere l’associazione e usufruire dei benefits sulla prevenzione.