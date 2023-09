Ottobre, mese della prevenzione contro i tumori al seno. Palli: “Screening mammografico, a Piacenza adesione troppo bassa” – AUDIO

Ottobre è il mese rosa della prevenzione contro i tumori al seno. In questa occasione ritorna a Piacenza “Dolce come la prevenzione”. Infatti regalando una scatola di cioccolatini si può contribuire all’importante attività di Armonia, Associazione per la lotta dei tumori al seno.

Sull’argomento è intervenuto a Radio Sound Dante Palli direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Senologica dell’Azienda Ausl di Piacenza.

Dobbiamo cercare di approfittare di questo mese per cercare di sensibilizzare tutte le donne alla prevenzione che si effettua principalmente attraverso lo screening mammografico rivolto gratuitamente alle cittadine tra i 45 e 79 anni di età. E’ l’arma più potente a disposizione per cercare di fare una diagnosi precoce in caso di tumore alla mammella. Oggi si guarisce, la percentuale è alta e sfiora l’88%, però le donne devono darsi un piccolo aiuto con la diagnosi precoce.

Prevenzione, a Piacenza i numeri sono ancora bassi

La paura della diagnosi gioca sicuramente un ruolo importante. Questi anni di Covid hanno influito in maniera negativa, però dobbiamo invitare le donne ad aiutarsi. Purtroppo Piacenza ha un primato negativo in regione per l’adesione allo screening mammografico, siamo attorno al 60%, una percentuale molto bassa.

Ottobre, mese della prevenzione contro i tumori al seno. La situazione a Piacenza: AUDIO intervista al Dottor Dante Palli