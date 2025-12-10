Prezzo del latte, Coldiretti soddisfatta: “Fondamentale per dare certezze alle stalle piacentine”

Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte rappresenta un passaggio fondamentale per restituire prospettive anche alle stalle piacentine, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del Made in Italy a tavola.
L’accordo raggiunto al Tavolo Latte convocato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentale e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – a cui va anche il ringraziamento di Coldiretti Piacenza – consente infatti di superare una fase delicata anche in provincia di Piacenza.
Un’intesa importante
L’intesa raggiunta con l’industria – afferma Roberto Gallizioli direttore di Coldiretti Piacenza- che ringraziamo per il senso di responsabilità dimostrato, consente di attivare un percorso di stabilizzazione indispensabile con l’obiettivo che neppure un litro di latte prodotto venga lasciato senza ritiro.
Le aziende piacentine del comparto lattiero-caseario – ricorda Gallizioli – rappresentano un presidio economico, sociale e ambientale irrinunciabile. Questa intesa permette di guardare ai prossimi mesi con maggiore serenità e costituisce un punto di partenza per costruire nuovi strumenti di tutela, valorizzazione e competitività del latte del nostro territorio.