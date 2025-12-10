Ubriaco scatena il caos in un centro scommesse, intervengono i carabinieri: nei guai un 41enne nordafricano, era anche irregolare

L’uomo viene sedato e trasportato in ospedale, denunciato per ubriachezza molesta e segnalato come straniero irregolare.

Nella tarda serata di ieri, 9 dicembre 2025, verso le 22:30 i carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti in modo tempestivo presso un centro scommesse nella zona di viale Europa, in seguito alla segnalazione di un uomo in evidente stato di ebbrezza, che stava creando disagi all’interno del locale.

Il soggetto, un magrebino di 41 anni con una bottiglia in mano, aveva assunto un comportamento molesto nei confronti degli altri clienti del centro scommesse, tanto da dover essere allontanato dal personale del centro.

Successivamente, il 41enne si è diretto verso il parcheggio di un vicino supermercato, dove si trovavano altri quattro connazionali già noti ai carabinieri. Per questo sono state chiamate in ausilio dei carabinieri altre pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gestire l’intervento.

La situazione è stata prontamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine. L’uomo, a causa del suo stato di forte alterazione, riconducibile all’abuso di bevande alcoliche, equilibrio precario, alito odorante di alcol, agitazione motoria, tono di voce immotivatamente alto e aggressivo, è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso, dove è stato sedato e trattenuto in osservazione.

Dopo la completa identificazione come straniero irregolare sul territorio italiano, è stato invitato a presentarsi presso la Questura per ulteriori accertamenti in merito alla sua posizione e sanzionato per ubriachezza molesta.

