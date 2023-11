Primo dipinto di Elisabetta Farnese ritrovato in un lascito ereditario

Primo dipinto della Regina Elisabetta Farnese ritrovato in un lascito ereditario. L’opera ritrae la Regina Elisabetta Farnese con in mano il nastrino azzurro dell’ordine dello Spirito Santo di Francia.

Primo dipinto della Regina Elisabetta Farnese in un lascito ereditario

Il lascito ereditario ritrovato di recente e ceduto assieme ad altre opere d’arte degli inizi del XVIII° secolo, come riferisce Iori Casa d’Aste, probabilmente è parte degli arredi della dimora di una Nobile Famiglia Piacentina all’epoca parente dei Farnese, l’opera realizzata da Giovanni Maria delle Piane detto il Mulinaretto ( Genova, 1660 – Monticelli d’Ongina, 1745 ) come dichiarato nell’ autentica su foto del Prof. Ferdinando Arisi, grande esperto del Sei e Settecento rinvenuta a tergo nel telaio dell’opera.

Primo dipinto della Regina Elisabetta Farnese una rarità

La particolare rarità di questo dipinto realizzato nel 1714 in occasione delle nozze avvenute per procura nello stesso anno a Parma con il Re di Spagna Filippo V° è che ritrae la Regina Elisabetta Farnese in questa inedita prima versione a mezzobusto con il manto di color ” Rosso Cremisi ” all’epoca riservato solo alla famiglia Reale e simbolo di potestà sovrana, differenziandosi in modo significativo dalle altre due opere conosciute realizzate in seguito sempre dal Mulinaretto sullo stesso modello come quella a trequarti ma con il manto di color azzurro, poi scelta dalla stessa Regina Elisabetta come dono al Cardinale Alberoni e che oggi troviamo esposto nel Museo del Collegio Alberoni di Piacenza o come quella a figura intera sempre con il manto azzurro esposta nel Museo della Reggia di Caserta.

Una mostra dedicata a Elisabetta Farnese

Una scoperta che dunque farà parlare di sé, perché giunge alla vigilia della mostra che i Musei Civici di Palazzo Farnese dedicano proprio a Elisabetta Farnese.