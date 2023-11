Maltempo, dalla Regione 300 mila euro per i primi interventi di ripristino nel Piacentino

Trecento mila euro per ripristinare i danni del maltempo. Sono i fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per quattro interventi nel territorio piacentino annunciati oggi dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta Davide Baruffi in risposta a un’interrogazione del consigliere regionale Gian Luigi Molinari (Pd) e sottoscritta dal collega Matteo Daffadà.

«Avevamo chiesto lo stato di calamità per poter intervenire con urgenza, oltre a stanziamenti economici per il ripristino e la manutenzione del territorio – spiega Molinari – La risposta della Regione accoglie le richieste, ponendo attenzione anche alla prevenzione, che è un tema a cui dobbiamo porre la massima attenzione».

In particolare, i fondi dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile serviranno per ripristinare le difese spondali danneggiate del torrente Grondana (Ferriere) e del torrente Nure (Sassi Neri, Farini). Un terzo intervento riguarderà il torrente Perino (Bettola) per il cedimento della sponda che ha danneggiato la strada comunale, e un quarto il torrente Cordarezza (Cortebrugnatella) per il ripristino dell’officiosità idraulica.

«Gli interventi emergenziali sono ancora in corso, e per quanto riguarda lo stato di emergenza nazionale, il sottosegretario ha spiegato che è stata avviata la ricognizione dei danni. – continua Molinari – Per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in un’ottica di prevenzione, la Regione ha sottolineato come abbia inviato una proposta al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dello stanziamento che ha previsto per il 2023 complessivamente di 13 milioni di euro per l’intero territorio Regionale. Sono invece previsti 15 milioni sui territori di Parma e Piacenza per interventi strutturali su frane, fiumi e costa nell’ambito dei fondi FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027».