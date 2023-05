Un Primo Maggio dedicato alla Costituzione: “I suoi principi necessitano di essere applicati quotidianamente” – FOTO

Un Primo Maggio dedicato alla Costituzione: “I suoi principi necessitano di essere applicati quotidianamente”.

CGIL CISL UIL quest’anno hanno deciso di rendere omaggio alla Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023.

“Una Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, ancora oggi attualissima nei principi e nei valori che promulga – che sempre più necessitano di essere quotidianamente applicati – e dove il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana”.

A Piacenza, in via Caduti sul Lavoro dopo l’omaggio al Monumenti dedicato ai Caduti sul Lavoro, e a seguire da piazzale Genova partenza del corteo dalle 9, 30. In piazza Cavalli, dalle 10, 30, si sono tenuti gli interventi di Anmil, Arcigay, coordinamento donne Cgil. A seguire tavola rotonda con i tre segretari confederali, moderato dalla giornalista Elena Caminati.

A Monticelli dalle 9, 30 concentramento in piazza Matteotti, per poi proseguire alle 10 con l’omaggio ai cippi dei partigiani e dei morti sul lavoro. Alle 11, davanti ai Giardini del Municipio, comizio di Federico Ghillani, segretario generale Fnp Cisl Piacenza e Parma.

Torna poi quest’anno a Piacenza l’appuntamento con il #Cuncertass giunto alla sua XV edizione: il 30 aprile e il 1° maggio nel cortile della Coop S. Antonio Via Emilia Pavese 238 , dalle ore 16 in poi, con ingresso gratuito, in tutto una ventina di concerti dal meglio della scena piacentina e nazionale, dal pomeriggio al dj-set della buonanotte, con stand gastronomici e associativi, spazi dedicati alle idee e alla creatività di grandi, giovani e piccini. In quest’anno di rinascita le due giornate di #Cuncertass a Sant’Antonio saranno l’apice di #PiacenzaCollettiva.