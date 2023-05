Telethon festeggia la mamma sabato 6 e domenica 7 Maggio a Piacenza e Provincia

Telethon festeggia la mamma con la sua tradizionale campagna di Primavera.

I volontari e le volontarie saranno sabato 6 e domenica 7 maggio con lo stand Telethon in piazza Cavalli sotto i portici di palazzo Ina. Proporranno gustose confezioni di cuori di biscotto con gocce di cioccolato, all’arancia di Sicilia o farina integrale.

Ogni donazione è un contributo insostituibile per far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare.

Telethon festeggia la mamma

“Questa raccolta fondi è dedicata a tutte le mamme ed in particolare a tutte quelle che hanno un figlio affetto da una malattia rara – ha spiegato Italo Bertuzzi coordinatore provinciale Telethon – mamme e donne che da sempre sono al centro della nostra missione, da loro arriva l’invito alla mobilitazione collettiva per sostenere la ricerca, e a compiere un atto di generosità guardando lontano per cambiare il futuro di molti bambini con una malattie genetiche”.

Audio intervista con Italo Bertuzzi

Telethon Festeggia la mamma l’obbiettivo

“Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per finanziare la ricerca di Telethon, perché è l’unica speranza davanti a patologie poco conosciute – ha detto Italo Bertuzzi – Si prende cura dei più fragili, ha messo a disposizione terapie che stanno curando i bambini di tutto il mondo, studia le malattie genetiche rare ma ha anche un impatto sul futuro di tutti noi. Più sostegno riceve e più velocemente arriva al letto del malato con terapie efficaci”.

Telethon festaggia la mamma i volontari

“Oltre ai volontari Telethon un contributo significativo è dato anche dai gruppi di Azione Cattolica – ha specificato Bertuzzi -sono diversi i gruppi di Borgonovo, Calendasco, Piacenza, Fiorenzuola, Niviano, San Rocco che contribuiscono con raccolte fatte tra iscritti, amici e conoscenti”.

Vanno ringraziate tutte le tttività che contribuiranno all’iniziativa di tutta la provincia e tutti coloro che con il loro atto generoso contribuiranno alla raccolta.

Informazioni

“Ricordo che ogni singola donazione è un contributo insostituibile – ha concluso Italo Bertuzzi – consente alla ricerca di avanzare verso la cura delle malattie genetiche.

Sabato 6 e domenica 7 Maggio lo stand di Teleton sarà in piazza Cavalli sotto i portici del palazzo Ina o in diversi punti della città e della provincia che vi indichiamo qui sotto o che possono essere visionati attraverso il sito Telethon.

Dove trovare i cuori di biscotto

In citta a Piacenza Punto vendita ItalMark in via Genova

In campo ,Avis, Azione Cattolica, Bnl e altri istituti di credito, farmacie, edicole e presso il punto vendita dell’azienda agricola l’Orto.

Nella nostra provincia è già possibile donare fino al 21 maggio nei seguenti punti:

Piacenza: edicola Carla (via Farnesiana);

edicola Denise (via Fratelli Alberici);

edicola Marco (viale Dante);

azienda agricola L’ORTO (Mucinasso);

SIAE (via S. Ambrogio 19)

Fiorenzuola: concessionaria Bussandri srl (via Umbira 7/9)

Zak Studio (via Melchiorre Gioia 18)

Rivergaro: Farmacia dott. Andena;

S. Polo di Podenzano: supermercato Fratelli Amabile

Banchetti

6 Maggio

Piacenza, Piazza Cavalli, Portici INA e supermercato Italmark, via Genova 5;

Caorso, via Marconi 2;

Gossolengo, supermercato Sigma

Maiano di Podenzano, bar Senorita (9-13; 14.30-18.30);

Travo, piazza Trento;

7 Maggio

Piacenza, Piazza Cavalli, Portici INA e supermercato Italmark, via Genova 5;

Monticelli d’Ongina, via Martiri della Libertà.

12 Maggio

Monticelli d’Ongina, via Martiri della Libertà

Azione Cattolica

Borgonovo Seminò – distribuzione tra aderenti, amici e conoscenti;

Fiorenzuola – distribuzione tra volontari, parenti e conoscenti;

Niviano di Rivergaro, 7 maggio, chiesa parrocchiale;

S. Rocco al Porto, 6 e 7 maggio, chiesa parrocchiale.