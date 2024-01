Trovato in stato di incoscienza accanto al suo tir. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di un’azienda di Sarmato. L’uomo è un 66enne originario di Parma. Subito i presenti hanno chiamato i soccorsi del 118 che hanno condotto l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Accertamenti sono in corso anche se si tratterebbe di in malore almeno in base ai primi rilievi.