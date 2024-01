Negato l’affitto a chi ha animali domestici, casi anche a Piacenza. Burgio: “Poca attenzione della proprietà altrui” – AUDIO

Niente affitto a chi ha animali domestici, casi segnalati anche a Piacenza. Loris Burgio: “Il problema è la poca attenzione della proprietà altrui”. Il Coordinatore Provinciale di Laboratorio Verde Piacenza è intervenuto a Radio Sound commentando una delle notizie più seguite sui social, l’appello di una studentessa di medicina che non trova una casa a Siena perché vuole rimanere con il proprio cane.

La ragazza, Francesca Rizzi, ha scritto: “Io e il mio peloso siamo disperatamente alla ricerca di una stanza, dopo due mesi di ricerca e almeno 70 risposte negative solo per la presenza del cane. È possibile che nessuno accetti un animale in casa?”

Uno ha diritto – spiega Burgio – di vivere come vuole e con chi vuole, ma allo stesso modo la proprietà può scegliere se volere o meno all’interno di un appartamento una persona con un animale domestico. Io non voglio andare contro gli animali, ma abbiamo delle realtà dove l’essere umano è poco attento alla proprietà altrui. Infatti il proprietario, una volta trovata casa in stati indecenti, la volta dopo ci pensa se accettare un altro affittuario con animali domestici. Così come basta parlarne tra proprietari di casa per farsi un’idea, quindi la colpa di chi é?

Si potrebbe sottoscrivere un regolamento tra le due parti?

Le cauzioni servono a quello, ma bisogna vedere poi cosa accade. Serve sempre dare una tutela a chi è proprietario di animali, ma anche al proprietario della casa.

I casi esistono anche a Piacenza?

Si, ci arrivano segnalazioni in questo senso. Noi spieghiamo che non esiste una norma che obblighi il proprietario ad accettare un affittuario con un cane e un gatto.

Il caso di Siena.