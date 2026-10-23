Pro Palazzolo – Piacenza, il vice allenatore biancorosso Lussardi: “Affrontiamo una squadra ferita, ma con qualità e con un sistema di gioco ben preciso. Noi vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita” AUDIO

I 3 punti conquistati domenica scorsa con personalità nella gara con il Caldiero Terme hanno riportato buon umore ed ottimismo in casa biancorossa. Andrea Lussardi, vice allenatore del Piacenza (Franzini è squalificato dopo il doppio giallo rimediato nell’ultima gara) si è concesso ai microfoni di Radio Sound per fare il punto della situazione prima della trasferta di Palazzolo: “Raffini ha avuto qualche punto di sutura, ma sta bene. Si è regolarmente allenato con il gruppo”. Non ci saranno invece Versari, Taugourdeau e Sereni, sebbene quest’ultimo parrebbe essere sulla via del recupero per le prossime settimane. All’infermeria si è aggiunto anche Ferri: per il difensore uno stop di due settimane per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra.

Fondamentale ripartire dalla buona prestazione con il Caldiero: “E’ il risultato di un percorso che stiamo facendo – riprende Lussardi – probabilmente la miglior prestazione dell’anno sia dal punto di vista temperamentale che di aggressività. Ci siamo espressi al meglio, ma deve essere un punto di partenza”

La Pro Palazzolo arriva da due sconfitte, ma non sarà un cliente semplice: “Sono feriti e vorranno fare la partita di fronte al proprio pubblico. Hanno qualità e un sistema di gioco ben preciso, ma noi vogliamo proseguire sul solco di queste ultime partite”

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2). Bruno; Putzolu, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini . All. Franzini

Il turno di campionato

Sabato 24 ottobre, ore 14:30

Caldiero – Brusaporto

Sabato 24 ottobre, ore 15:00 Scanzorosciate – Villa Valle

Domenica 25 ottobre, ore 14:30

Pro Palazzolo – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND FM 94.6

Fiorenzuola – Rovato Flash su RADIO SOUND

Nibbiano e Valtidone – Virtus Verona

Leon – Chievo

Tritium – Ciserano

Milan Futuro – Club Milano

Real Calepina – Pavonese

La classifica dopo 8 giornate

Nibbiano 21; Chievo 16; Leon 15; Piacenza 14 (una gara in meno); Villa Valle 13; Caldiero; Milan Futuro, Virtus Verona 12 (Milan Futuro con 2 gare in meno; Real Calepina 11; Pavonese e Pro Palazzolo 10 (Pavonese con una gara in meno; Ciserano, Scanzorosciate e Brusaporto 9; Rovato, Club Milano 7; Fiorenzuola 3; Tritium 2