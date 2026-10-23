Riscaldamento, a Piacenza accensione consentita da sabato 24 ottobre

24 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità

Da sabato 24 ottobre sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale di Piacenza, in anticipo rispetto alla data del 1° novembre precedentemente stabilita. Lo dispone l’ordinanza firmata oggi dalla sindaca Katia Tarasconi.

Il provvedimento tiene conto delle condizioni meteorologiche previste e ha l’obiettivo di garantire adeguate temperature negli ambienti e tutelare la salute della popolazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

L’accensione sarà consentita per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionabili, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. Si tratta di una possibilità, da utilizzare in base alle effettive necessità.

La nuova ordinanza modifica temporaneamente il termine fissato al 1° novembre dal precedente provvedimento del 25 settembre, adottato in attuazione delle misure regionali per la qualità dell’aria. Restano in vigore tutte le altre disposizioni, compresi i limiti di temperatura degli ambienti e le limitazioni all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a limitare l’accensione alle ore di effettivo bisogno, contribuendo così a contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti.  

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