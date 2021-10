Pro Vercelli – Piacenza, i biancorossi tentano di espugnare il “Piola”

Il Piacenza di Scazzola non ha un secondo per rifiatare e dopo la gara ricca di emozioni di mercoledì scorso è già in campo per sfidare la Pro Vercelli. Nel recupero dell’ottava giornata è arrivato un solo punto, ma finalmente si è rivisto un Piacenza propositivo, capace di costruire azioni da rete e di giocare a viso aperto.

Una prestazione che sicuramente restituisce al tecnico qualche certezza in più, benché la classifica continui a non essere positiva.

Ascolta Pro Vercelli – Piacenza su RADIO SOUND, fischio di inizio alle 14:30 di domenica 31 ottobre

Piacenza, ora servono i punti, ma al “Piola” ad attendere i biancorossi ci sarà una Pro Vercelli agguerrita

Dopo le prove opache con Pro Sesto, Sudtirol e in parte con la Giana Cesarini e compagni sembrano aver recuperato la verve della primissima parte di stagione, ma ora servono i punti. Un successo permetterebbe di risalire una classifica che è comunque molto corta e prendere una bella boccata di ossigeno. Ma per uscire dal pantano i biancorossi dovranno superare al “Piola” la Pro Vercelli. Impresa già di per sé non semplice, che diventa ancor più complessa se si considera che i piemontesi arriveranno a questo confronto ben più riposati dei piacentini, che hanno chiaramente lasciato molte energie nel confronto del “Garilli” con la Juve U23. I ragazzi guidati dall’ex giocatore del Piacenza Giuseppe Scienza (in biancorosso dal 1996 al 1998) sette giorni fa hanno strappato un pari sul campo della Pro Patria.

Le Bianche Casacche al momento sono al quinto posto in classifica e si sono ampiamente riprese dopo i due stop con Feralpi e Sudtirol. Con il 3-5-2 il tecnico può sempre contare sulle prestazioni di Bunino e Comi, i due attaccanti il secondo ha già messo a segno 4 reti.

In attacco un Raicevic in più per Scazzola

Il montenegrino è pronto a dar man forte all’attacco biancorosso. Dubiskas non riesce a decollare, mentre Gissi è finito ai margini del progetto e raramente viene impiegato. Potrebbe essere l’uomo della svolta in un reparto che sta faticando oltremisura dall’inizio del campionato. Chiaramente dovrà ricercare il giusto feeling con la squadra, oltre al ritmo partita (l’ultima gara l’ha giocata a maggio con la Ternana).

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2):Pratelli, Armini, Codromaz, Nava, Parisi, Corbari, Bobb, Marino, Giordano, Gonzi, Cesarini

Il turno di campionato

Domenica 31 ottobre



ore 14:30

Pro Vercelli – Piacenza

Sudtirol – Juve U23

Triestina – FeralpiSalò



Ore 17:30

Fiorenzuola – Mantova

Giana – Pro Patria

Lecco – Virtus Verona

Padova – Albinoleffe

Renate – Legnago

Seregno – Pro Sesto

Trento – Pergolettese

La classifica

Sudtirol 24; Padova, Renate e FeralpiSalò 23; Pro Vercelli 19; Albinoleffe 17; Lecco 16; Juventus e Triestina 15; Pro Patria 13; Virtus Verona e Trento 12; Fiorenzuola, Legnago e Pergolettese 11; Piacenza e Giana 10; Mantova 9; Pro Sesto 8