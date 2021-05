Progetto ‘Stra.Te.G.I.A.’, giovedì 6 maggio l’evento finale - AUDIO

L’evento finale del progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’ si terrà giovedì 6 maggio 2021, dalle ore 10 alle ore 12.30, nell’area esterna del liceo cittadino ‘L. Respighi’ a cui si accede da via IV Novembre. L’appuntamento, seguito in diretta con collegamenti su Radio Sound, si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme contro il contagio da Covid-19.

La presentazione dei risultati dell’iniziativa, la premiazione di alcuni studenti coinvolti, che porteranno le loro testimonianze, il dibattito dal titolo “Generazione ipermoderna: come aiutarla?” e una performance di pattinaggio costituiranno il programma della mattinata.

Il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’, ideato dalla Provincia di Piacenza, è risultato sesto nella graduatoria nazionale – e primo tra tutti quelli presentati dalle Province dell’Emilia-Romagna – tra le 50 domande pervenute al bando “Azione ProvincEgiovani” promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Concepito con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’ – del valore complessivo di 70mila euro – ha avuto successo grazie alle azioni sviluppate dai dieci partner coinvolti dalla Provincia di Piacenza: Ufficio scolastico territoriale di Piacenza e Parma, I.C. Gandhi, Associazione La Ricerca Onlus, Associazione oratori piacentini, Cooperativa Sociale Eureka, L’Arco, Comune di Rottofreno, Comune di Castel San Giovanni, Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta.

