Il Covid rialza la testa, contagi in crescita del 19% in una settimana. Boom tra i giovani, ma pochi casi legati alla scuola: “Mascherina e distanziamento, è importante” – AUDIO

A sorpresa crescono i contagi a Piacenza. E crescono soprattutto nella fascia 0-17 anni. Nel corso dell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 314, contro i 264 della settimana dal 19 al 25 aprile: un aumento del 18,9%. Come detto, il 38% dei nuovi contagi riguarda la fascia under 18. Un dato confermato dall’andamento epidemiologico tra gli studenti: dei nuovi contagi, infatti, 86 riguardano studenti di 57 classi diverse. Ma il punto è che i contagi sono avvenuti in ambiente didattico solo in 17 classi: questo significa che i giovani si contagiano all’esterno delle mura scolastiche, fuori dall’orario di lezione.

“E’ un aumento che non ci aspettavamo – spiega Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl – faccio appello ai giovani: quando uscite con gli amici, indossate almeno la mascherina. Parliamo sempre di numeri bassi, lo specifichiamo, ma l’aumento è notevole e va in controtendenza rispetto alla situazione regionale e nazionale. L’Ausl ha alzato il livello di allerta, la Sanità Pubblica è rigida nel definire le quarantene all’interno delle scuole perché è importante fermare il contagio. Speriamo che questi nuovi casi non si allarghino alle fasce adulte: non sappiamo perché ciò sia avvenuto solo a Piacenza, ma speriamo che non sia un anticipo di una recrudescenza a livello nazionale”.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale, nelle ultime due settimane l’Ausl di Piacenza ha mantenuto una media di 1700-1800 dosi quotidiane. Alcuni giorni fa l’azienda sanitaria ha partecipato a uno stress test durante il quale si è arrivati a circa 3 mila dosi: “Questo da l’idea dei numeri che possiamo raggiungere, ovviamente servono i vaccini per poter mantenere questi ritmi. Confidiamo nella prossima settimana quando dovrebbero arrivare importanti consegne di AstraZeneca che ci permetteranno di aumentare le vaccinazioni di parecchie dosi al giorno”.

