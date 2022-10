Giovedì 6 ottobre 2022, ore 20.30, Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sarà proiettato il film “Sarura – The Future is an Unknown Place”.

Presenti all’appuntamento, Luisa Morgantini, fondatrice di Assopace Palestina e già vicepresidente del Parlamento Europeo, Amira Huraini, esponente del gruppo Youth of Sumud e in collegamento con il regista Nicola Zambelli.