Serie C – Attimi di paura per Nicola Anelli! Trauma cranico e frattura del setto nasale durante Fiorenzuola-Lucchese – AUDIO

Attimi di paura! Durante Fiorenzuola-Lucchese, match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, il centravanti dei rossoneri Nicola Anelli se l’è vista brutta. Il classe 2004 è caduto a terra a peso morto dopo uno scontro molto duro con Bachini, capitano dei toscani. Nel contatto testa contro testa avvenuto intorno al 23esimo, il 18enne dei valdardesi ha riportato i danni più gravi, tanto che per un attimo abbiamo temuto il peggio. Fortunatamente, l’intervento tempestivo degli staff medici e dei sanitari ha salvato la situazione. Il giocatore ha riportato un trauma cranico e la frattura al setto nasale. Ora è cosciente ed è stato trasportato a Parma con l’elisoccorso del 118.

Luca Baldrighi, team manager del Fiorenzuola, in diretta a RadioSound

Dopo un rapido consulto con entrambe le squadre, l’arbitro Gianluca Renzi di Pesaro ha sospeso in maniera definitiva il match.

Le parole del Fiorenzuola su Facebook

La partita tra U.S. Fiorenzuola e Lucchese viene sospesa al 21’ per un brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004, in un contrasto di gioco. Dopo alcuni momenti di paura, Nicola è stato immobilizzato. Cosciente, è stato trasportato in volo sanitario presso l’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate.