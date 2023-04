“I Promessi Sposi”, spettacolo dell’Associazione La Maschera di Cristallo il 27 aprile

In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, l’Associazione Culturale Teatrale La Maschera di Cristallo offre un recital con alcuni fra i passi più significativi del romanzo “I Promessi Sposi”: un lavoro già presentato alcuni anni or sono e rivisitato per l’occasione, con il complemento delle belle e preziose musiche eseguite dai Maestri della Scuola “Tempus fugit” di Piacenza.

L’evento avrà luogo giovedì 27 aprile con inizio alle ore 21 presso la Basilica di S.Antonino, con ingresso gratuito.

“I Promessi Sposi”, in scena “La Maschera di Cristallo”

Personaggi magnanimi, quelli scelti per il récital, e capaci di rispondere alla chiamata dall’Alto, nonché personalità più piccole o in sè più oscure, ma egualmente care all’attenzione dello Scrittore e del Lettore, perchè care a Dio, a cui pure non hanno sempre saputo aprire il cuore; persone che trovano percorsi difficili, persone che hanno dovuto molto soffrire, persone che maturano attraverso un iter impegnativo: tematiche perennemente interessanti e coinvolgenti, che rendono sempre più imperituro il capolavoro manzoniano.

La dimensione “aerea” che permea tutta l’azione scenica si ritrova anche nelle musiche composte, che integrano sonorità elettroniche a quelle acustiche delle percussioni. Tutta la partitura affonda infatti le sue radici in una fonte gregoriana, qui ripresa con le voci registrate del coro: la suggestione dà luogo a una spazializzazione musicale che mira a introdurre immediatamente lo spettatore nell’universo in cui si muovono i personaggi, con la loro vivace umanità.

L’evento vedrà il contributo realizzativo dell’ANSPI Domus di PC e della Ditta “Cioccolato 180” di PC.