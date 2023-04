Il volontariato ha bisogno di volti nuovi, CSV Emilia e Confindustria uniscono le forze: ecco la campagna “Io Amo” – AUDIO

“Io amo”: due parole semplici capaci di parlare a tutti. E’ questo il claim che percorre la nuova campagna ricerca volontari che CSV Emila lancia in collaborazione con i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per raggiungere persone di ogni età e invitarle a mettere la propria passione a disposizione di un’associazione di volontariato.

Per le organizzazioni di Parma, Reggio Emilia e Piacenza l’urgenza è grande. Servono volontari nelle cucine, nei magazzini, sui furgoni, negli uffici, negli eventi e sui social network. A fianco dei più piccoli o delle persone con disabilità, degli anziani, dei malati. Servono per tutelare l’ambiente, promuovere la cultura, favorire l’inclusione.

“Abbiamo pensato a una campagna che puntasse al coinvolgimento tramite le passioni che ognuno di noi ha e che può concretizzare nell’attività di volontariato”, commenta Laura Bocciarelli, Vicepresidente CSV Emilia. E’ sufficiente collegarsi al sito https://www.ioamo.net/ e compilare un modulo. Poi saranno le sedi territoriali di CSV Emilia a contattare le persone interessate”.

Il supporto di Confindustria a CSV Emilia

Un forte aiuto arriva anche da Confindustria, rappresentata da Maria Angela Spezia, Presidente Piccola Industria Confindustria Piacenza. “Molti imprenditori iscritti a Confindustria praticano volontariato o compiono gesti di solidarietà. Il punto però è che lo fanno silenziosamente, in modo discreto, senza farsi pubblicità. E questo è onorevole da parte loro, però pensiamo che le loro azioni possano essere di ispirazione e quindi l’idea è quella di comunicare, con discrezione, questi gesti, senza esibizionismo. Confindustria affiancherà CSV non solo in questo progetto ma in tante altre iniziative che possano supportare il volontariato”.

Dodici ambiti

Dodici ambiti di azione raccontati da dodici soggetti, ciascuno attraverso una foto, una frase e una grafica visibile ed essenziale. Nella campagna, tutto è pensato per stimolare l’attenzione e il desiderio di mettersi a servizio di un’associazione: il layout semplice e coloratissimo, i testi brevi e curiosi, il tono ironico che strappa il sorriso. Anche i protagonisti delle foto, che non sono modelli ma volontari e volontarie vere, hanno espressioni contagiose che sprigionano tutta la loro empatia. Ogni profilo è accompagnato una call to action chiara e diretta che evidenzia un bisogno concreto e da un oggetto colorato di bianco che, come un’icona, rappresenta un universo semantico.