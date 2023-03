Promozione – Il Piacenza Basket Club aggiunge Simone Libè

Il Piacenza Basket Club è lieto di annunciare la firma sino al termine di questa stagione di Simone Libè Guardia, classe 1998, Libè torna al basket giocato dopo 4 anni di inattività a causa di un grave infortunio.

Dopo la trafila nelle giovanili della Bakery Piacenza viene aggregato giovanissimo alla prima squadra in Serie B fino all’ultima stagione disputata nel 2017/2018, dove viene anche girato in doppio tesseramento alla Castellana in Serie D.

Libè vestirà la canotta numero 3 e sarà a disposizione di coach Castellani già a partire dal prossimo incontro casalingo con Guna Oglio Po.