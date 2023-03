Ciclismo – Domenica a Ceriale il debutto 2023 su strada della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Manca poco alla “prima” stagionale su strada per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che domenica inaugurerà il 2023 di settore partecipando al terzo “Trofeo Città di Ceriale” (Savona), corsa ligure per Donne Juniores che, come nel 2021, aprirà il calendario italiano di categoria. Il via alle 13 con 82 chilometri totali da percorrere.

A difendere i colori della formazione piacentina saranno dodici “panterine” iscritte alla corsa: Anita Baima (2006), Marisol Dalla Pietà (2006), Emma Del Bono (2006), Linda Ferrari (2006), Vittoria Grassi (2005), Sara Guidetti (2005), Eleonora La Bella (2006), Camilla Locatelli (2005), Francesca Sorgi (2006), Giorgia Tagliavini (2006), Letizia Tasciotti (2006) e Valentina Zanzi (2005).

Il debutto di Ceriale sarà preceduto al sabato dalla presentazione ufficiale di sabato alle 15 a Piacenza nella cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese.