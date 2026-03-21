Prosegue il monitoraggio della città, oltre 270 persone controllate: nei guai un 46enne

Nel corso della settimana corrente, la Questura di Piacenza, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha disposto nuovi servizi straordinari di vigilanza.
L’operazione condotta dalle pattuglie dell’UPGSP congiuntamente al RPC di Reggio Emilia si è concentrata su diverse aree della città con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza urbana, contrastare il grave fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti e verificare la regolarità dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.
Nella giornata del 18 marzo 2026, in seguito a controllo avventori effettuato in un locale zona Stazione Ferroviaria, veniva identificato un cittadino rumeno di anni 46 con a carico l’Avviso Orale del Questore di Piacenza, trasgredendo le prescrizioni previste.
Complessivamente tali attività hanno portato al controllo di 271 soggetti di cui 72 con precedenti di polizia, 90 veicoli e 6 esercizi commerciali.