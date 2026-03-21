Pozzo senza autorizzazioni e acqua pubblica per il bestiame, scattano sanzioni fino a 20mila euro

21 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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I carabinieri del Nucleo Forestale di Piacenza scoprono un prelievo idrico irregolare in un allevamento di Rottofreno: accertata anche la presenza di due distinti allevamenti nella stessa stalla.

Un controllo mirato dei militari ha fatto emergere una situazione ritenuta irregolare in un allevamento, dove i carabinieri hanno contestato due sanzioni amministrative per un importo complessivo fino a 20mila euro. Al centro degli accertamenti, la presenza di un pozzo privo dei necessari titoli autorizzativi, utilizzato – secondo quanto rilevato – per la captazione di acqua pubblica destinata all’abbeveraggio di vacche da carne e cavalli.

Un utilizzo non consentito che ha fatto scattare immediatamente i provvedimenti amministrativi. Nel corso dell’ispezione, i Forestali hanno inoltre riscontrato la presenza di due distinti allevamenti all’interno della stessa stalla, elemento che ha portato a un ulteriore approfondimento della situazione sotto il profilo amministrativo e sanitario. Le sanzioni sono state elevate nei confronti dei legali rappresentanti delle società agricole coinvolte, entrambi 66enni, individuati quali responsabili amministrativi per gli aspetti contestati. 

Dell’intervento sono stati informati ARPAE Piacenza e il Servizio Veterinario dell’AUSL di Piacenza, chiamati a valutare i profili di rispettiva competenza. L’operazione conferma l’azione costante dei carabinieri dei Nuclei Forestale piacentini nel contrasto agli illeciti ambientali e nel controllo delle attività agricole e zootecniche, con particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche e al rispetto delle regole sul territorio.

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