Murelli (Lega): “Protocollo Mim-Cri investimento fondamentale su giovani e solidarietà”

“Il protocollo d’intesa siglato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, insieme al presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nelle scuole significa investire concretamente nel futuro della nostra società, formando cittadini responsabili e consapevoli”.
Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Sanità e Affari sociali di Palazzo Madama.
“Grazie all’impegno costante del ministro Valditara e della Lega, la scuola torna a essere il luogo centrale per la diffusione di valori sani come la solidarietà, la prevenzione e il soccorso. Insegnare il valore dell’impegno verso il prossimo e fornire competenze pratiche, come quelle di primo soccorso, è la strada giusta per rafforzare il senso civico e preparare i giovani anche alle sfide del mondo del lavoro. Un plauso dunque a questa sinergia, che vede la Lega sempre in prima linea nel sostenere iniziative che mettono al centro la crescita umana e sociale dei nostri studenti”.