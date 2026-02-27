Formazione e futuro, a Tutor Fiorenzuola certificati e nuovi percorsi per l’industria digitale

Applausi, strette di mano e nuovi inizi: sabato 21 febbraio, nella sede di Tutor Fiorenzuola, si è celebrato molto più di una semplice consegna di certificati. È stato il momento in cui impegno, competenze e collaborazione con il territorio si sono trasformati in traguardi concreti e nuove opportunità.

Quindici partecipanti al corso IFTS per Tecnici Meccatronici hanno ricevuto il certificato finale, mentre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo percorso per Tecnici Manutentori per l’industria digitale e automatizzata. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha confermato la forza di un modello formativo capace di unire preparazione tecnica e reali prospettive occupazionali.

All’incontro erano presenti il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, i consiglieri del CdA di Tutor Fiorenzuola Giorgia Signaroldi e Paolo Monza, la direttrice della sede Grazia Marchetta, il responsabile dei corsi Giovanni Botti e numerosi docenti, a testimonianza di una collaborazione solida tra istituzioni, scuola e imprese.

Proprio in questo dialogo costante con il territorio si inserisce l’impegno di Tutor Fiorenzuola, che continua a investire nell’istruzione tecnica e nella formazione professionale come leve strategiche per lo sviluppo economico e industriale locale. I percorsi IFTS rispondono infatti a una richiesta concreta delle aziende, sempre più orientate verso figure specializzate, capaci di operare su impianti meccanici tradizionali e digitali, anche a controllo numerico (CN), nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

«La consegna dei certificati e l’avvio del nuovo percorso rappresentano la dimostrazione concreta di come il nostro modello formativo sappia unire competenze tecniche avanzate e reali opportunità di inserimento lavorativo, rafforzando il legame tra scuola, imprese e territorio.» ricorda il presidente di Tutor Andrea Capellini.

Nel corso della cerimonia, la direttrice Grazia Marchetta ha sottolineato come questi percorsi rappresentino una risposta concreta alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, che ricerca con continuità professionalità tecniche qualificate. Il sindaco Romeo Gandolfi ha ribadito il ruolo centrale di Tutor Fiorenzuola nel panorama formativo del territorio, evidenziando come l’offerta proposta costituisca un’opportunità reale per i giovani e un valore aggiunto per l’intera comunità.

