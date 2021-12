Barbieri: “Nonostante i disastri della legge Delrio la Provincia ha raggiunto oltre il 90% degli obiettivi, premia il lavoro di squadra” – AUDIO

“Il Covid ci ha spinto a lavorare insieme e insieme abbiamo conseguito risultati straordinari: abbiamo conseguito oltre il 90% degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Per questo voglio dire grazie a tutti i dipendenti della Provincia”. Così il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, in occasione dei tradizionali auguri agli organi di informazione.

“Grazie anche ai consiglieri e ai sindaci. Questo spirito di squadra e la capacità di confrontarci su temi strategici ha consentito di affinare le azioni che hanno portato a questi risultati. Gli amministratori del territorio, con grande senso di responsabilità, hanno partecipato a quei percorsi decisionali che hanno poi reso alla comunità il risultato che si doveva conseguire”.

“Dopo il disastro della legge Delrio, io la definisco un disastro, abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda il personale e la possibilità di reperire risorse adeguate nonostante noi facciamo continuamente dei veri e propri miracoli. Adesso, per esempio, dovremo affrontare la sfida del PNRR e servono competenze in più, servono persone: tutti qui stanno facendo più del dovuto, ci mettono del loro a livello personale per arrivare a quegli obiettivi per i quali dovrebbe essere a disposizione un numero maggiore di persone. Le Province dovrebbero essere aiutate di più”.