La Gas Sales Piacenza apre il Temporary Store, Cocciolo (amministratore): “Strumento per avvicinarsi al territorio”

Gas Sales Piacenza annuncia l’apertura del Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza venerdì 24 dicembre. Nel cuore della città sarà possibile acquistare le maglie da gara, gadget, merchandising, abbigliamento tecnico ufficiale e tante idee regalo personalizzate Gas Sales Piacenza. All’interno del nuovo store sarà possibile acquistare anche i biglietti per le partite casalinghe. Nello spazio temporaneo, allestito per tutto il mese di gennaio, saremo aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al sabato.

Isabella Cocciolo, Amministratore Unico Gas Sales Piacenza