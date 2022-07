Provvedimenti alla circolazione in via Gioia

Si comunica che, vista la necessità di prorogare l’esecuzione dei lavori sulla facciata di un edificio, dalle ore 7 di domani, mercoledì 27 luglio alle ore 20 di giovedì 4 agosto, in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e quello con via della Ferma, è istituito il divieto di circolazione ai veicoli di altezza superiore a 2,5 metri, i quali, in via Gregorio X all’incrocio con via Gioia, avranno l’obbligo di procedere diritto. Inoltre, per consentire lo smontaggio in sicurezza di una gru, dalle ore 7 alle ore 14 di giovedì 4 agosto, sempre in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Della Ferma a quello con via Gregorio X, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Della Ferma e il civico 19, è istituita la revoca del senso unico di marcia per i residenti, dimoranti e possessori di posto auto ivi ubicati.