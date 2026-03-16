Pulcheria 2026 al via il 17 marzo, Samantha Oldani: “Siamo emozionati, tanti eventi fino al 29 marzo” – AUDIO

Pulcheria 2026 al via il 17 marzo, Samantha Oldani: “Siamo emozionati, tanti eventi fino al 29 marzo”. La direttrice artistica di Favellarte APS ha parlato a Radio Sound del tema di questa nuova edizione “Corpi Celesti”. Un cammino che osserva e racconta il femminile attraverso teatro cinema, musica, poesia, parole. Uno spazio plurale di pensiero, esperienza e trasformazione che mette in connessione linguaggi e generazioni per immaginare nuove orbite condivise.
Corpi celesti è un tema che unisce tutti gli eventi
Sì. In particolare perché ci piaceva proprio dare l’idea che i mondo femminile sia un universo di corpi celesti di tutti i tipi. Infatti troveremo nei vari appuntamenti esperienze, competenze e visioni. Poi ci saranno anche tantissimi tipi di arti e saperi che appartengono all’universo femminile in tutte le sue versioni. Non siamo solo stelle che brillano nel cielo, ma possiamo anche essere asteroidi o pianeti, un po’ tutto insomma. L’idea è che ci sia una veramente una poliedricità e un’ampia gamma di tutto ciò che può essere il femminile.
C’è anche un parte maschile nel femminile
Sono previsti anche ospiti maschili perché pure gli uomini si occupano, e devono occuparsi a nostro avviso, di questa tematica.
“Tipico maschio italiano” ad esempio
Sarà il primo ospite maschile che avremo il 19 di marzo presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lorenzo Maragoni è protagonista di una spettacolo dal titolo “Tipico maschio italiano” che sembra un po’ profetico ma in realtà è proprio il contrario. In particolare ha voluto indagare come gli uomini possano, sempre con la sua ironia essere accanto e partecipare anche all’universo femminile nella maniera più corretta.
Tra i tanti ospiti da segnalare anche la presenza di Maria Antonietta, dopo il successo dell’ultimo Festival di Sanremo. La cantautrice sarà a Piacenza il 27 marzo al Conservatorio Nicolini e si racconterà tra musica e parole, alternando riflessioni sul proprio percorso creativo a momenti live. Un incontro che mette al centro la voce come atto di presenza e di scelta, capace di trasformare l’esperienza personale in racconto condiviso.
In tema di Corpi Celesti è previsto questo interessante incontro con l’astrofisica Patrizia Caraveo e le Cicliste per Caso per un viaggio tra le stelle e in sella a una bici.
Tengo molto a questo appuntamento dove abbiamo messo insieme un’astrofisica di caratura mondiale con delle sportive che portano avanti un progetto legato proprio al ciclismo e anche all’empowerment femminile legato al tema del viaggiare da soli, prendendosi uno spazio.
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