Pulcheria 2026 al via il 17 marzo, Samantha Oldani: “Siamo emozionati, tanti eventi fino al 29 marzo” – AUDIO

Pulcheria 2026 al via il 17 marzo, Samantha Oldani: “Siamo emozionati, tanti eventi fino al 29 marzo”. La direttrice artistica di Favellarte APS ha parlato a Radio Sound del tema di questa nuova edizione “Corpi Celesti”. Un cammino che osserva e racconta il femminile attraverso teatro cinema, musica, poesia, parole. Uno spazio plurale di pensiero, esperienza e trasformazione che mette in connessione linguaggi e generazioni per immaginare nuove orbite condivise.

Corpi celesti è un tema che unisce tutti gli eventi

Sì. In particolare perché ci piaceva proprio dare l’idea che i mondo femminile sia un universo di corpi celesti di tutti i tipi. Infatti troveremo nei vari appuntamenti esperienze, competenze e visioni. Poi ci saranno anche tantissimi tipi di arti e saperi che appartengono all’universo femminile in tutte le sue versioni. Non siamo solo stelle che brillano nel cielo, ma possiamo anche essere asteroidi o pianeti, un po’ tutto insomma. L’idea è che ci sia una veramente una poliedricità e un’ampia gamma di tutto ciò che può essere il femminile.

C’è anche un parte maschile nel femminile

Sono previsti anche ospiti maschili perché pure gli uomini si occupano, e devono occuparsi a nostro avviso, di questa tematica.

“Tipico maschio italiano” ad esempio

Sarà il primo ospite maschile che avremo il 19 di marzo presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lorenzo Maragoni è protagonista di una spettacolo dal titolo “Tipico maschio italiano” che sembra un po’ profetico ma in realtà è proprio il contrario. In particolare ha voluto indagare come gli uomini possano, sempre con la sua ironia essere accanto e partecipare anche all’universo femminile nella maniera più corretta.

Tra i tanti ospiti da segnalare anche la presenza di Maria Antonietta, dopo il successo dell’ultimo Festival di Sanremo. La cantautrice sarà a Piacenza il 27 marzo al Conservatorio Nicolini e si racconterà tra musica e parole, alternando riflessioni sul proprio percorso creativo a momenti live. Un incontro che mette al centro la voce come atto di presenza e di scelta, capace di trasformare l’esperienza personale in racconto condiviso.

In tema di Corpi Celesti è previsto questo interessante incontro con l’astrofisica Patrizia Caraveo e le Cicliste per Caso per un viaggio tra le stelle e in sella a una bici.

Tengo molto a questo appuntamento dove abbiamo messo insieme un’astrofisica di caratura mondiale con delle sportive che portano avanti un progetto legato proprio al ciclismo e anche all’empowerment femminile legato al tema del viaggiare da soli, prendendosi uno spazio.

Clicca qui per consultare il calendario completo degli eventi in programma.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy