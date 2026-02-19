Dal 17 al 29 marzo torna a Piacenza il festival Pulcheria

Dal 17 al 29 marzo 2026 torna a Piacenza il festival Pulcheria. Nato come osservatorio sul mondo femminile e sulla differenza di genere, Pulcheria si è affermato negli anni come un momento pubblico di riflessione e confronto capace di dare voce all’universo femminile, intrecciando linguaggi artistici e pensiero critico, dimensione locale e respiro nazionale.

EDIZIONE 2026: CORPI CELESTI

L’edizione 2026, intitolata Corpi Celesti, si inserisce in questa continuità: un festival che non si limita a raccontare il femminile, ma lo attraversa come spazio plurale di esperienze, competenze e visioni. Attraverso teatro, cinema, musica, poesia e parole, si propone di costruire un racconto collettivo sul femminile, mettendo in dialogo generazioni, ambiti culturali e territori.

Promossa dal Comune di Piacenza – Assessorato alle Pari Opportunità in co-progettazione con Favellarte APS, con la direzione artistica di Samantha Oldani, la partecipazione di partner culturali e sociali del territorio (CPIM Emilia, Le Stanze di Igor, Manicomics APS) e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’edizione 2026 intende dunque preservare l’identità costruita negli anni, cercando al tempo stesso di ampliare la dimensione partecipativa e di intrecciare quanti più registri espressivi e ambiti possibili.

La co-progettazione tra Comune e realtà del Terzo Settore rappresenta una novità dell’edizione 2026 e un valore aggiunto per il festival: un modello che integra visione istituzionale e competenze culturali diffuse, rafforzando partecipazione, radicamento territoriale e qualità della proposta.

APPROCCIO DI RETE E COLLABORAZIONI

L’approccio di rete favorisce il dialogo tra generazioni e tra ambiti culturali e sociali differenti. In questa direzione si inseriscono le collaborazioni con Arcigay Piacenza, Centro Antiviolenza La Città delle Donne, Conservatorio Nicolini, Fondazione Teatri, Libreria Fahrenheit 451, Piccolo Museo della Poesia.

Una delle novità di questa edizione è la collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti, che coinvolge i giovani nel ruolo di Ambasciatrici e Ambasciatori di Pulcheria: volontarie e volontari maggiorenni chiamati a vivere un’esperienza formativa, stimolante e ricca di relazioni.

Candidature entro il 17 febbraio al link: https://www.favellarte.it/volontari-pulcheria-2026.

Anche le redazioni giornalistiche delle scuole secondarie di Piacenza e provincia sono coinvolte nel progetto: la copertura degli eventi produrrà materiali per social, podcast, giornali e radio. Le redazioni interessate possono candidarsi scrivendo a favellarte@gmail.com entro il 28 febbraio.

INCONTRI E OSPITI DI PULCHERIA 2026 – CORPI CELESTI

Pulcheria 2026 – Corpi Celesti porta sguardi autorevoli da mondi differenti – scienza, musica, sport, social, teatro, letteratura:

la musicista Maria Antonietta

l’astrofisica Patrizia Caraveo

le sportive Cicliste per caso (Silvia Gottardi e Lidia Ranzoni)

(Silvia Gottardi e Lidia Ranzoni) le divulgatrici social @caraeisamciclista – Karen Ricci e @hascrittounafemmina – Carolina Capria

e l’artista Chiara Bersani

la giornalista Barbara Belzini

la scrittrice Antonella Mollicone con il libro “Femminanza”

con il libro “Femminanza” l’attrice Annagaia Marchioro con lo spettacolo Fulminata

con lo spettacolo Fulminata l’attore Lorenzo Maragoni

Margherita Tercon

il regista e i protagonisti del film “Prossimo tuo – Hotel Milano”

il progetto internazionale di performance poetica Woman Scream

Ogni incontro è introdotto e moderato da professioniste e professionisti legati alla città di Piacenza.

Momento speciale di networking: Mesci ed Esci.

In tutti gli eventi è possibile acquistare i libri scritti dagli ospiti grazie alla collaborazione con Libreria Fahrenheit 451.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti; per alcuni è richiesta la prenotazione online (info su pulcheria.it).

COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico è parte attiva del processo: può contribuire con idee e riflessioni e “co-progettare” la prossima edizione, votando tramite cartolina o sul sito pulcheria.it nella sezione Wishlist.

IL PREMIO PULCHERIA 2026 E IL PREMIO CORPI CELESTI

Il Premio Pulcheria è un riconoscimento conferito a una figura distintasi per talento, merito e impegno nella promozione della parità, dei diritti e dell’empowerment femminile.

Novità 2026: il Premio Pulcheria – Corpi Celesti, dedicato a una realtà del territorio capace di generare valore culturale e sociale in sintonia con i temi del festival.

PULCHERIA 2026 – CORPI CELESTI IN BREVE

QUANDO

17 – 29 marzo 2026

CHI

Organizzatore: Comune di Piacenza – Assessorato alle Pari Opportunità (co-progettazione con Favellarte APS)

Direzione Artistica: Samantha Oldani

Partner:

CPIM Emilia

Le Stanze di Igor

Manicomics APS

Con il contributo di: Fondazione di Piacenza e Vigevano

Collaborazioni:

Arcigay Piacenza

Centro Antiviolenza La Città delle Donne

Conservatorio Nicolini

CPS Consulta degli Studenti

Fondazione Teatri di Piacenza

Libreria Fahrenheit 451

Piccolo Museo della Poesia – Woman Scream

DOVE

Festival diffuso nel centro storico di Piacenza

Luoghi coinvolti:

Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

Auditorium Sant’Ilario

Cinema Politeama – Sala Ritz

Circolo Arci Rathaus

Conservatorio Nicolini

Palazzo Farnese – Salone Pierluigi

Teatro dei Filodrammatici

Contatti

Comunicazione: MADE – Silvia Pagani

338 1822865

info@madeweb.it

Programma aggiornato online: www.pulcheria.it

