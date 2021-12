Punti di vista: “Troppi gol subiti nel finale”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Seregno – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il risultato è giusto, ma subire una rete nei minuti di recupero è diventata una brutta abitudine dei biancorossi.

Eh si, perché Triestina, Mantova e Pergolettese sono i precedenti che sommati alla gara odierna hanno tolto 7 punti alla classifica del Piacenza. E quattro prove non sono più una casualità, ma una caratteristica (negativa) della squadra. Sarà un problema di condizione atletica, di attenzione o di maturità, ma questa è la fotografia attuale su cui lavorare.

Si chiude il girone di andata a 22 punti in mezzo tra la zona play off e la zona play out. Restiamo convinti che questa squadra arriverà all’obiettivo, ma per esserne certi abbiamo bisogno di un aiuto dal mercato e che Scazzola riesca a dare il definitivo equilibrio ad una squadra che ancora non lo ha trovato.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video