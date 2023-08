Punto in pieno volto da un calabrone, 67enne va in shock anafilattico: trasportato in ospedale

Viene punto in pieno volto da un calabrone, 67enne va in shock anafilattico. I fatti sono accaduti questa mattina a Donceto, frazione di Travo. L’uomo è stato punto dall’insetto, forse addirittura due, e dopo il dolore iniziale ha iniziato a sentirsi male. A quel punto ha chiamato il 118 spiegando quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Pubblica Assistenza di Rivergaro che hanno subito prestato le prime cure del caso al 67enne per poi condurlo al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.