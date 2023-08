Incendio in un appartamento di Calendasco, intervengono i vigili del fuoco: una donna intossicata

Incendio in un’abitazione di Calendasco. I fatti sono accaduti ieri sera. Le fiamme sono divampate in un appartamento di via Mazzini, all’interno del quale si trovava una coppia di coniugi di origini straniere. Marito e moglie hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti in pochi istanti i vigili del fuoco: i pompieri hanno aiutato i residenti a uscire di casa. La moglie è rimasta vittima di una lieve intossicazione e i sanitari l’hanno condotta al pronto soccorso di Piacenza, non si trova comunque in gravi condizioni. L’incendio parrebbe essere scaturito da un elettrodomestico guasto.