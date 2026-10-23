Raccolta rifiuti a Ponte dell’Olio, incontro pubblico il 28 ottobre

Novità in arrivo per la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata a Ponte dell’Olio. In vista del passaggio alla Tariffa Corrispettiva Puntuale, previsto per il 2027, il Comune organizza un incontro pubblico per informare i cittadini e approfondire i cambiamenti legati al nuovo sistema.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre alle ore 21, nella Sala Consiliare del Municipio, in via Vittorio Veneto 147, ed è aperto a tutta la cittadinanza.
Al centro della serata ci sarà il passaggio alla Tariffa Corrispettiva Puntuale, un sistema di tariffazione dei rifiuti che punta a collegare il costo del servizio anche alla quantità di rifiuti conferiti, secondo criteri che saranno definiti dalle modalità applicative locali.