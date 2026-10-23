Podenzano, la nuova stazione dei carabinieri sarà operativa dal 26 ottobre: “Struttura moderna e funzionale”

Lunedì 26 ottobre 2026, i cittadini del comune di Podenzano potranno contare su un nuovo e solido presidio di sicurezza. Diventerà infatti operativa la nuova Stazione Carabinieri, che avrà competenza sull’intero territorio comunale.

L’apertura del nuovo presidio, è il risultato della proficua collaborazione istituzionale tra la Prefettura di Piacenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale di Podenzano, che ha sostenuto con tenacia il “progetto”, facendosi carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione della struttura. Una sinergia nata dalla volontà condivisa di garantire al territorio un presidio di legalità e sicurezza, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni locali.

La nuova Stazione Carabinieri, situata in via Piave 1/B, è una struttura moderna e funzionale, progettata per rispondere alle esigenze logistiche e operative del personale dell’Arma che vi si troverà ad operare e a vivere. Infatti, oltre ai locali “operativi” situati al piano terra, al primo piano sono presenti anche alloggi di servizio, destinati ad accogliere il personale della Stazione con le rispettive famiglie. Aspetto non secondario, che consentirà a quei carabinieri e alle loro famiglie, di diventare cittadini a tutti gli effetti di Podenzano.

E’ poi importante ricordare che la nuova caserma è stata intitolata – a seguito dell’autorizzazione concessa dal Ministro della Difesa – al Vice Brigadiere Luca Di Pietra, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni, durante un inseguimento.

All’avvio operativo del presidio – la cui consegna all’Arma da parte dell’amministrazione comunale era avvenuta nell’agosto scorso alla presenza del Prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, del sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni e dell’allora comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Pierantonio Breda – farà seguito, con tempistiche in via di definizione, l’inaugurazione ufficiale.