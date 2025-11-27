Raccolta rifiuti, arrivano le nuove campane “digitali” per l’indifferenziata: “Più flessibilità per i cittadini”

Sono in corso in questi giorni le operazioni di posizionamento delle nuove campane dedicate al conferimento del rifiuto indifferenziato, uno strumento aggiuntivo pensato per accompagnare e rafforzare la raccolta puntuale porta a porta che entrerà ufficialmente in vigore nel 2026.

“Abbiamo previsto 36 postazioni – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – che si aggiungono a quelle già esistenti per plastica e vetro e che permetteranno di conferire il rifiuto residuo 24 ore su 24”.

Un servizio pensato anche per agevolare chi incontra difficoltà nella gestione dei rifiuti in casa: “Si tratta di un’ulteriore possibilità che offre più flessibilità all’utenza – aggiunge Bongiorni – e che potrà essere particolarmente utile per chi ha problemi di spazio o non può conservare i rifiuti negli ambienti domestici”.

Le nuove campane sono già aperte e accessibili a tutti, ma sono state progettate come dispositivi informatizzati, dotati di batterie e sensori autonomi. “A regime – precisa il vicesindaco – l’attivazione avverrà tramite un’app dedicata o con un’apposita card, che nelle prossime settimane sarà inviata per posta a tutte le utenze registrate Tari”.

Il posizionamento delle postazioni proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rendere pienamente operativo il sistema in vista dell’avvio della raccolta puntuale.

